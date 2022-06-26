ماذا طلب والد إيمان إرشيد بعد إطلاق قاتل ابنته النار على نفسه؟

وصلت أصداء تحديد هوية قاتل الطالبة الجامعية الأردنية إيمان إرشيد ومحاصرته من جانب رجال الأمن، وإطلاقه النار على نفسه، إلى أفراد عائلة المغدورة، وتفاعلوا معها مع تباين تعليقاتهم.

وأعلن والد الفتاة الذي توعد القاتل، في وقت سابق، بالقصاص والقتل، إن تمكن من ضبطه بنفسه قبل الجهات الأمنية، عن طلب مفاجئ بعد أن تم التحفظ على القاتل عدي خالد عبدالله حسان لدى السلطات.

وطالب مفيد إرشيد والد إيمان، في تصريح له، فور إعلان ضبط المتهم ونقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال الإجراءات بعد إطلاقه النار على نفسه، بمطابقة جثته مع كاميرات جامعة العلوم التطبيقية التي وقعت فيها الجريمة، والتأكد من أنه هو ذات الشخص الذي قتل ابنته.

وكان ”نور“ شقيق إيمان إرشيد نشر عبر حسابه على ”فيسبوك“ صورة متداولة للمتهم بقتل شقيقته، بعد إطلاق النار على نفسه، وعلّق عليها، قائلًا: ”الدم بالدم“.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن إن ”الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو عدي خالد عبدالله حسان، من مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما“.

وأضاف الناطق في بيان رسمي أن ”قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه ومهددًا بالانتحار“.