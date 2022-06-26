"خلينا أصحاب أحسن" تودي بحياة شاب في مصر

لقي شاب مصري حتفه اليوم الأحد منتحرا بعد إلقاء نفسه من الطابق 18 لأحد الأبراج في العاصمة القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بسقوط شاب من الطابق الـ18 لبرج التطبيقيين في حي العباسية، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وقامت بتفريغ الكاميرات وسماع الشهود.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى ”مشرحة زينهم“ تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي، لتشريحه، بهدف الوقوف على حقيقة وجود شبهة جنائية من عدمه، والتوصل للأسباب الحقيقة التي أدت لذلك.

وكُلف رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتهم حول الواقعة، والتوصل لهوية المجني عليه، والوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

وتداولت العديد من الصفحات والمواقع المحلية أن سبب الانتحار هو رفض حبيبته الزواج منه، حيث قالت له: ”خلينا أصحاب أحسن“.

وانتشرت في مصر مؤخرا العديد من حالات القتل والانتحار، منها حادث الشاب، الذي ألقى بنفسه من فوق برج القاهرة يوم الإثنين الماضي، بسبب مروره بأزمات مالية.

وأوضحت النيابة العامة بعد مطالعة كاميرات المراقبة الخاصة ببرج القاهرة وسماع شهادة الشهود، أن الشاب يوم الواقعة توجه لمبنى برج القاهرة، ودخله منفردا وصعد لقمته، ورافقه أحد أفراد الأمن حينها.

وأشارت إلى أنه ”لما طلب منه الأخير المغادرة لانتهاء وقت الزيارة، توجه صوب السور وقفز من أعلى البرج“.

وقالت إنه ”تبين إرسال المتوفى رسالة نصية قبل الواقعة، يطلب فيها زيادة في أجره الشهري، ورسالة أخرى لشخص آخر وقت تواجده في البرج يخبره فيها بأنها آخر لحظات حياته“.