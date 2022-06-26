الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الأردنية لبنى منصور

كشف خالد شقيق الأردنية لبنى منصور التي قتلها زوجها طعنا وبطريقة ”وحشية“ في دولة الإمارات، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل شقيقته.

وقال خالد منصور في تصريحات لبرنامج ”نبض البلد“ الذي يعرض عبر فضائية ”رؤيا“ الأردنية، إن الواقعة بدأت منذ شهر مارس/آذار الماضي، حيث شكت المغدورة لشقيقتها بأنها تتعرض للعنف من قبل زوجها، وكانت العلاقات قبل ذلك متوترة بين الزوجين، وكان دائما يعنفها على حديثها.

وأشار إلى وجود أدلة قطعية وواضحة وصلت إلى المحكمة حول تعنيف الجاني لزوجته، مضيفا: ”للأسف كانت تساعده بالعنف على نفسها، حيث كانت تطلب منه التوجه إلى الطبيب النفسي لحل هذه المشكلة، لأنها مثقفة ومدركة أن ما يقوم به زوجها غير سوي“.

وبين شقيق المغدورة، أن ”هجوم الزوج على شقيقته كان وحشيا دون أسباب واضحة، لدرجة أنه اعترف أمام أقاربها بأنها لم تخطئ أو تسئ التصرف معه، وعندما كانت تقول له إنها لن تستمر في العلاقة الزوجية كان يقول إن ذلك لن يمر بسهولة وسيبدأ بحرب وكان صادقا للأسف“.

وذكر أن ”العائلة تابعت قضية التعنيف لدى الجهات القضائية وكان من المفترض أن تجري جلسة يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، وكانت القضية شبه محسومة لصالحها (المغدورة) وكان زوجها يشعر بذلك، لكنها خرجت يوم الجمعة الماضية من المنزل لإجراء مقابلة عمل، حيث كانت ترغب بدخول سوق العمل لإشغال نفسها عن موضوع التعنيف“.

وأفاد شقيق المغدورة، بأنه وأثناء خروج شقيقته لإجراء المقابلة، كانت تتحدث مع صديقتها لشرح تفاصيل المقابلة، لكن زوجها كان مختبئا داخل ”كراج“ العمارة، وخلال المكالمة الهاتفية صرخت المغدورة وانقطع الاتصال.

ولفت إلى أن صديقة شقيقته تواصلت مباشرة معه، حيث فهم ما حدث بشكل فوري، ثم تواصلت مع والدته التي انتقلت مباشرة إلى مسرح الجريمة، لكنه لم يكن موجودا إذ قام بعد طعن زوجته بوضعها في السيارة والهرب، ليتم إخبار السلطات المعنية في الحادثة، حيث جرى القبض عليه خلال فترة وجيزة.

وأكد خالد شقيق الأردنية لبنى التي أثارت قضيتها الرأي العام أنه قدم كامل المعلومات لمنع نشر أي شائعات حول الجريمة، ورأى أن القضية لا تحل إلا بـ“القصاص“ من القاتل، معربا عن أمله بأن يجري ذلك بأسرع وقت.