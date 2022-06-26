ماذا طلب قاتل إيمان إرشيد من الأمن الأردني قبل انتحاره؟

كشفت مصادر أردنية وناشطون، اليوم الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي أحاطت بمحاصرة قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، قبل أن يُطلق النار على نفسه.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن قاتل إيمان إرشيد، طلب من رجال الأمن الذين كانوا يحاصرونه خلال عملية التفاوض لتسليم نفسه زجاجة من الماء ليروي عطشه.

وأوضحت المصادر أنه بعد تقديم زجاجة ماء للمشتبه به حاول رجال الأمن التدخل لإلقاء القبض عليه، إلا أنه باغتهم وأطلق النار على نفسه من مسدس كان يحمله بيده.

يذكر أن قوات الأمن الأردنية كانت قد أعلنت في بيان سبق العملية الأمنية أنها تمكنت من تحديد المكان الذي يتواجد فيه المشتبه به وقامت بمحاصرته.

وفور إطباق رجال الأمن الحصار على قاتل الطالبة إيمان إرشيد، وثّق بعض المتواجدين في المكان عبر البث المباشر جانبًا من لحظات التفاوض الأخيرة قبل إسدال الستار على القضية.

وحسب ما ظهر في المقاطع المتداولة، فقط انتشر عدد من رجال الأمن في المنطقة المذكورة، قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المكان ليعلن أن قاتل الطالبة أطلق النار على نفسه.