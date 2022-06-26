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أول تعليق من شقيق إيمان إرشيد بعد انتحار قاتلها
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 18:07 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 19:00 GMT

أول تعليق من شقيق إيمان إرشيد بعد انتحار قاتلها

علّق نور إرشيد شقيق الطالبة الجامعية المغدورة إيمان إرشيد التي قُتلت على يد أحد الأشخاص داخل حرم جامعتها، قبل أيام، على أنباء انتحار القاتل. وفور شيوع خبر إطلاق

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

علّق نور إرشيد شقيق الطالبة الجامعية المغدورة إيمان إرشيد التي قُتلت على يد أحد الأشخاص داخل حرم جامعتها، قبل أيام، على أنباء انتحار القاتل.

وفور شيوع خبر إطلاق قاتل ”إيمان“ النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن في منطقة بلعما في محافظة المفرق، تفاعل شقيق القتيلة مع الأمر على الفور.

ونشر ”نور“ منشورًا مقتضبًا عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الدم بالدم“، مع إرفاق المنشور بصورة لقاتل شقيقته وهو ملقى على الأرض بعد إطلاق النار على نفسه.

وكان ”نور“ شقيق ”إيمان“ قد استبق ذلك المنشور بنشر صورة أخرى للمشتبه به وهو في أحد المتاجر يبتاع زجاجة من الماء، التُقطت بكامير مراقبة من المكان.

وعلّق ”نور“ على الصورة، قائلًا: ”أصدقائي، هاي الصورة جديدة، بنزّل عشان نتساعد ونوقف مع بعض، ونأخذ معلومة أكيدة، هذا مو بس حقي عنده هذا خطر على بناتنا“.

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وكان ”نور“ قد عرض مكافأة مالية كبيرة تبلغ 50 ألف دينار أردني لكل من يدلي بأي معلومة تقود إلى اسم قاتل شقيقته قبل محاصرته.

وقال: ”اللهم أجرنا بمصيبتنا،٥٠ ألف دينار لأي شخص يعطيني معلومة، بدي اسمًا يا ناس، بحياة أمواتكم“.

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