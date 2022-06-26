لحظة انتحار قاتل الطالبة إيمان ارشيد (صور وفيديو)

كشف الأمن العام الأردني اليوم الأحد أن قاتل الطالبة إيمان ارشيد أطلق النار على نفسه بعدما تمت محاصرته في منطقة بلعما في محافظة المفرق بعد تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها.

وتداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق لحظة محاصرة قاتل إيمان ارشيد، وجلوسه على الأرض في منطقة زراعية، وبيده مسدس كان يوجهه إلى رأسه، قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المنطقة.



وقال بعض من كانوا متواجدين في المكان ينقلون في بث مباشر ما يجري بعد محاصرة القاتل إن المشتبه به أطلق النار على نفسه وأن الأمر انتهى.

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من جهتها، نقلت وكالة ”عمون“ الإخبارية الأردنية عن مصادر تأكيدها وفاة قاتل الطالبة الأردنية بعدما أطلق النار على نفسه.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الأمن حتى الآن يؤكد أو ينفي وفاة القاتل.

وكان الأمن العام الأردني قد أصدر بيانا قبل الواقعة الأخيرة، أكد فيه أنه تم تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية الأردنية.