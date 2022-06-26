الأردن.. فتح تحقيق بعد ضرب وتقييد طالبة داخل مدرسة في عمّان

بدأ الأمن الأردني، اليوم الأحد، تحقيقًا بشكوى تقدمت بها طالبة داخل إحدى المدارس في العاصمة عمّان، بتعرضها للاعتداء بالضرب والتقييد من قبل زميلات لها.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، في بيان مساء اليوم، إن ”فرع أحداث شرق العاصمة عمّان يحقق بشكوى تقدمت بها طالبة داخل إحدى المدارس بتعرضها للاعتداء والتربيط من قبل طالبات أُخريات“.

وأشار في البيان، الذي وصلت ”إرم نيوز“ نسخة منه، إلى أنه ”يتم التحقيق في الشكوى المقدمة بهدف الوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث إن حالة الطالبة الصحية حسنة، وما زال التحقيق جاريًا“.

ودعا البيان ”الجميع إلى عدم تداول معلومات مغلوطة بدأ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة“.

وأشار إلى أنه ”يتم التعامل مع الطالبات وفق الأصول المتبعة والتي تراعي فئاتهن العمرية“.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لسيدة تروي تفاصيل الواقعة التي حدثت لطالبة قالت إنها ”يتيمة“، وإن ”الحادثة وقعت في مدرسة فاطمة الزهراء في العاصمة عمّان“.

ولم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة ما ورد في الفيديو.

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة غضب واسعة ولّدتها الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطالبة إيمان إرشيد.

وقُتلت ”إرشيد“ بالرصاص من قبل أحد الأشخاص داخل جامعتها ”العلوم التطبيقية“ في العاصمة عمّان، يوم الخميس الماضي.