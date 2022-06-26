شاب مصري يكشف ما فعلته نيرة أشرف عندما لقنها الشهادتين قبل موتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو ظهر فيه شاب أحد شهود العيان على حادث مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، ذبحا، وذلك تزامنا مع اليوم الأول لمحاكمة الجاني أمام محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية.

وقال الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول ويدعى أحمد، إنه ”بعد تلقينها الشهادتين، استجابت معه ونطقت بالفعل الشهادتين خلال الثواني المعدودة قبل وفاتها، ولكن قالتها بطريقة صعبة وبتحريك أصابع يديها، نتيجة الحالة الصعبة التي كانت عليها“.

وروى شاهد العيان تفاصيل ما حدث بالقول: ”بعد اعتداء زميلها اقتربت منها جدا ونزلت على ركبتي وقربت من أذنها وقولتلها قولي أشهد أن لا إله إلا الله، لكن مسمعتش، اقتربت مرة أخرى وقلت لها قولي (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) سمعت صوت شحرجة في صوتها وفي نفس التوقيت وجدت أحد أصابع يدها اليمين يتحرك، عرفت أنها تنطق الشهادتين“.

وأضاف: “الموقف كان صعبا عليا أول مرة اتعرض لموقف زي ده، وفضلت يومين كاملين بعدها بدون نوم نهائيا، وفضلت اتذكر اللي حصل وأفكر فيه كثيرا، والحمد لله تأكدت أنها بالفعل نطقت الشهادة”.

View this post on Instagram A post shared by نجوم اليوم ⭐️ (@starstodays)

وعقدت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف الطالبة في كلية الآداب جامعة المنصورة، ذبحا، في الواقعة التي لا تزال تثير حالة من الجدل في الأوساط المصرية والعربية، نتيجة الطريقة البشعة الذي نفذ بها القاتل جريمته.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم محمد عادل الذي مثل أمامها، حيث أدلى بتصريحات مفصلة عن دوافع الجريمة.

وطلب القاضي المستشار بهاءالدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، من المتهم رواية ما يود قوله، فبدأ بالحديث قائلا: ”اللي عايز أقوله إني أنا وهي ارتبطنا فترة من حياتنا في بداية الكلية، وأنا كنت مسؤولا عنها وكنت بقدر أعملها أي حاجة هي محتاجاها وكل حاجة هي تطلبها كنت بعملها“.

وأضاف: ”والكلام دا بشهادة أهلها، هي كانت حتى بتشتكيلي من أهلها وكدة وأنا واقف جنبها يعني بمثابة حد مسؤول عنها، وكنا أنا وهي متفقين على الارتباط ببعض وكانت بتقول إن أهلها عارفين وكدة وكل دا كان متسجل في محادثات ما بيني وبينها، حتى لما أوقات كثير كانت بتقولي تعال واقعد في البيت وكدة وأهلي عارفين، أنا كنت برفض لأنو إحنا كنا في بداية الارتباط لسا يعني وكدة، فهي كانت واخداني مرحلة ووصلت للحاجات دي كان بها واطيرني ما وصلتش حتفضل جنبي“.

ورد المتهم أمام المحكمة على اتهام الأسرة له بأنه متشدد بالقول: ”كنت حابب أبين للناس اللي هما بقولوا إنه أنا متشدد إنو مش متشدد، وعرفتها وهي مودل، وأنا أصلا كنت متقدم حربية وكدة يعني مليش علاقة بالحاجات اللي هما يتهموني بيها“.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وحظر النشر في القضية، ما عدا جلسة النطق بالحكم.