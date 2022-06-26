بعد إيمان ارشيد.. مصر تسير على خطى الأردن في قضية نيرة أشرف

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، حظر النشر في قضية مقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل، وتأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب عدد من الشخصيات الاعتبارية والنشطاء خلال الساعات الماضية بحظر نشر اعترافات القاتل التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما وصفوه بأنه ”خوض في سمعة القتيلة“.

ويأتي قرار المحكمة بحظر النشر استنادا إلى المادة 190 من قانون العقوبات المصري التي تجيز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وانطلقت، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وسط إجراءت أمنية مشددة.

وظهر قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف وهو يضحك، خلال اعترافاته داخل قاعة المحكمة بالدوافع التي قادته إلى ارتكاب الجريمة بحق المجني عليها.

ودخلت والدة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها بمحيط جامعة المنصورة، في نوبة بكاء شديدة، أفقدتها الوعي للحظات، في أول مواجهة مباشرة مع القاتل في قاعة المحاكمة.

وفي لحظات مؤثرة، ظهرت والدة الطالبة الضحية في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وهي تجلس داخل قاعة محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، حيث مقر محاكمة القاتل محمد عادل، بصحبة أفراد أسرتها، ودخل الجميع في نوبة بكاء شديدة؛ تأثرا بالموقف بعد رؤيتهم القاتل في قفص الاتهام.