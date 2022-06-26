أول مواجهة مع القاتل.. لحظات مؤثرة لانهيار والدة نيرة أشرف في المحكمة

ظهر قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف وهو يضحك، خلال اعترافاته داخل قاعة المحكمة بالدوافع التي قادته إلى ارتكاب الجريمة بحق المجني عليها.

ودخلت والدة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها بمحيط جامعة المنصورة، في نوبة بكاء شديدة، أفقدتها الوعي للحظات، في أول مواجهة مباشرة مع القاتل داخل أولى جلسات المحاكمة.

وفي لحظات مؤثرة ظهرت والدة الطالبة الضحية في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وهي تجلس داخل قاعة محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، حيث مقر محاكمة القاتل محمد عادل، بصحبة أفراد أسرتها، ودخل الجميع في نوبة بكاء شديدة؛ تأثرًا بالموقف بعد رؤيتهم القاتل في قفص الاتهام.

كما ظهرت شقيقة نيرة وهي تحاول إفاقة والدتها، ثم عقبت على أقوال الجاني الذي قال فيها إن الضحية كانت دائمة الشكوى له من أهلها بالقول: “أقسم بالله كلامه كله كذب، وفي تغيير في أقواله عن النيابة، إنسان تافه هو اللي كان بيطاردنا طول الوقت”.

وأضافت: “حرام كدا ده تشهير”، ثم وجهت حديثها لحظة انفعالها لدفاع المتهم قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم”.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم محمد عادل الذي مثل أمامها، حيث أدلى بتصريحات مفصلة عن دوافع الجريمة.

وطلب القاضي المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، من المتهم رواية ما يود قوله، فبدأ بالحديث قائلا: ”اللي عاوز أقولو إني أنا وهي ارتبطنا فترة من حياتنا في بداية الكلية، وأنا كنت مسؤول عنها وكنت بقدر أعملها أي حاجة هي محتاجاها وكل حاجة هي تطلبها كنت بعملها“.

وأضاف: ”والكلام دا بشهادة أهلها، هي كانت حتى بتشتكيلي من أهلها وكدة وأنا واقف جنبها يعني بمثابة حد مسؤول عنها، وكنا أنا وهي متفقين على الارتباط ببعض وكانت بتقول إن أهلها عارفين وكدة وكلي دا كان متسجل في محادثات ما بيني وبينها، حتى لما أوقات كثير كانت بتقولي تعال واقعد في البيت وكدة وأهلي عارفين، أنا كنت برفض لأنو إحنا كنا في بداية الارتباط لسا يعني وكدة، فهي كانت واخداني مرحلة ووصلت للحاجات دي كان بها واطيرني ما وصلتش حتفضل جنبي“.

ورد المتهم أمام المحكمة على اتهام الأسرة له بأنه متشدد بالقول: ”كنت حابب أبين للناس اللي هما بقولوا إنو أنا متشدد إنو مش متشدد، وعرفتها وهي مودل، وأنا أصلا كنت متقدم حربية وكدة يعني مليش علاقة بالحاجات اللي هما يتهموني بيها“.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى جلسة الثلاثاء المقبل؛ لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وحظر النشر في القضية، ما عدا جلسة النطق بالحكم.