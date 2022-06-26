فيديو.. قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف يضحك في المحكمة

ظهر قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف وهو يضحك خلال اعترافاته داخل قاعة المحكمة، بالدوافع التي قادته إلى ارتكاب الجريمة بحق المجني عليها.



وانطلقت اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وسط إجراءت أمنية مشددة.

ووجه قاضي المحكمة سؤالا للقاتل ”إيه مفهومك عن الحب يا محمد.. أنت شايف الحب إيه ؟“، ليرد محمد عادل ضاحكا ”بمفهوم بأي طريقة؟“ وبعدها كرر القاضي السؤال: ”أنت شايف الحب ازاي (كيف) أنا بحب واحدة لازم آخدها يا أقتلها؟“.

وتكلم الطالب الجامعي محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف قبل أيام أمام جامعة المنصورة، أمام القاضي وبحضور وسائل الإعلام بشكل مفصل حول جريمته وطبيعة علاقته بالفتاة القتيلة.