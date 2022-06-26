خطيب الفلسطينية رنين سلعوس ينعاها بكلمات مؤثرة

نعى الشاب الفلسطيني مجدي سلعوس، خطيبته الراحلة رنين سلعوس، بكلمات مؤثرة عبر حسابه في فيسبوك.

وبالرغم من أن رنين توفيت قبل نحو أسبوع، بحسب نعي خطيبها، إلا أن القضية ظهرت للعلن خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد الحديث عن وجود شبهة جنائية.

فبعد أن أعلنت عائلتها أنها انتحرت، تداولت مواقع إخبارية فلسطينية أن رنين قُتلت على يد شقيقها وأمها بسبب رفضها فسخ خطبتها من ابن عمها، والزواج من ابن خالها.

وكتب مجدي، خطيب الراحلة رنين، في منشور له على فيسبوك: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى رنين مجد فوزي سلعوس خطيبتي وروحي“.

وأضاف: ”الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة يا رب، يا كل حياتي والله يصبرني على فراقك يا عيوني، وإن شاء الله نلتقي أنا وياكي بالجنة يا رب العالمين“.

وتابع: ”رح تضلي ببالي وعقلي وبين دعواتي إن شاء الله.. الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة ويصبرني، وإن شاء الله تكوني مرتاحة ويسكنك فسيح جناته يا رب“.

وكان مجدي ورنين سلعوس، قد تمت خطبتهما في شباط/ فبراير من العام 2021.

وكانت ”شبكة مصدر الإخبارية“ الفلسطينية، نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات، قوله في وقت سابق، إن ”بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوفاة شابة داخل منزلها في محافظة نابلس، حيث تحركت النيابة العامة فورا على رأس قوة من الشرطة والمباحث والأدلة الجنائية ومركز شرطة عقربا بمرافقة الطب الشرعي إلى مكان الحادثة“.

وأضاف ازريقات أن ”النيابة أمرت بالتحفظ على الجثمان حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول“.

وجاءت واقعة رنين سلعوس بعد ثلاث جرائم قتل هزت مصر والأردن والإمارات، والمجتمع العربي ككل، نتيجة مقتل نيرة أشرف، وإيمان إرشيد، ولبنى منصور.