حجاب نيرة أشرف يثير الجدل.. وحقوقية تعتبره اغتيالا للشخصية

هاجمت الناشطة الحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان، انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى في مصر لنيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة المقتولة على يد زميلها، وهى ترتدى الحجاب، حيث جرى تصميمها عبر “الجرافيك” رغم أن الطالبة كانت غير محجبة، معتبرة أن ذلك بمثابة ”الوصاية على الطالبة دون رغبتها وكذلك اغتيال لشخصيتها للمرة الثانية“.

وقالت نهاد أبو القمصان، في تصريح خلال برنامج تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على إحدى قناة ”أون“، إن مشهد تبديل صور نيرة أشرف مهين ومخالف للشرع على اعتبار أن الطالبة الراحلة كانت معتزة بشكلها بدون حجاب.

واعتبرت أن تبديل مظهر الطالبة بعد رحيلها “يعكس قناعات مجتمعية ووصاية مخالفة للشرع“، مستشهدة بالقول: “حتى الأزهر نفسه بغض النظر عن فرضه أو لا قال قد يكون ترك الحجاب معصية لكن أيضا الكذب أخطر وهو ما حدث في هذه الحالة بنشر صور على عكس الحقيقة”.

وواصلت الحقوقية المصرية هجومها بالقول: ”أعتقد أن من عمل صور لنيرة بهذا الشكل يعتبر نوعا من التدليس والقسوة الشديدة التي تصل للتعدي على سيرة البنت المتوفية التي كانت على اقتناع بمظهرها“.

ووجهت نهاد أبو القمصان حديثها للأشخاص الذين غيروا صورة الفتاة وأظهروها مرتدية الحجاب بالقول: ”بلاش مزايدات، هي اختارت شكلها كده، ليه تمارس وصاية على فتاة في ذمة الله، دي هيمنة سلفية على أهالي الضحية، احترموا الأسرة وبنتهم بلاش مزايدات عليهم ده مش عزاء دي إهانة لها ولأسرتها“.

وطالبت الحقوقية المصرية، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن تداول تلك الصور، وحذف الصورة المتداولة للطالبة التي يريد مروجيها إظهارها على عكس شخصيتها ومظهرها.

وأثارت صورة تم تداولها حديثا لنيرة أشرف جرى تعديلها، تظهر الطالبة ضحية جريمة القتل وهي ترتدي الحجاب والجلباب، حيث وصف بعض النشطاء الحجاب بـ“القسري“.

وقالت مريم سويدان في تغريدة معلقة على الصورة ”حجاب قسري من أجل ”ضحية تستوفي الشروط“.

فيما علقت ميشلين مخول على طرح موضوع حجاب نيرة أشرف بالقول ”

بحجاب أو من دون حجاب، #نيرة_أشرف بالسما عند ربها اللي أرحم عليها من كل وحوش الأرض بالدين وبالمجتمع وبالدجل وبالمظاهر.. لك #ما_بتتعبوا !؟ مجتمع مريض ”.

فيما هاجم أحد الحسابات معدلي الصورة قائلا ”المسعوريين جىْسياً لبسوها حجاب لانها مش عاجبيتهم !!“.

ولا يزال مقتل نيرة، على يد زميلها المدعو محمد عادل، منذ يوم الاثنين الماضي، يثير حالة من الجدل في الأوساط المصرية، وفي المشهد الذي وثقته كاميرات المراقبة بمحيط الجامعة، ظهر القاتل وهو يقترب من الضحية عقب نزولها من الحافلة ثم باغتها بذبحها، وسط ذهول الطلاب الذين تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.

ومن المقرر أن تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، محاكمة المتهم محمد عادل في قضية قتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ“طالبة المنصورة“.

يأتي ذلك بعدما أمر النائب العام، في مصر، بمحاكمة عاجلة للقاتل بعد إحالته إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين للنيابة قتلها ”عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها“.