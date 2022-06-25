طالب مصري بكلية الطب يذهب ضحية جريمة على طريقة نيرة أشرف

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة العديد من حوادث القتل والانتحار التي وجهت بوصلة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إليها، خاصة حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها الذي رفضت الارتباط به.

ووسط زحام هذه الجرائم، وقعت جريمة قتل لا تقل بشاعة عن جريمة قتل نيرة أشرف، لكنها لم تلق الاهتمام الإعلامي ذاته، ربما بسبب كثرة قضايا القتل في هذه الآونة، وهي جريمة مقتل شاب على يد طالبة بكلية الطب، لرفضه الزواج منها.

وشهد حي مصر الجديدة أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، جريمة قتل غير مألوفة، حيث أقدمت طالبة بكلية الطب، على قتل شاب كانت على علاقة عاطفية به، بطعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته، وذلك بسبب رفضه الزواج منها رغم وعده لها.

وتعود تفاصيل الجريمة حينما الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنة نافذة في الرقبة.

وانتقلت قوة من الأمن إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة طالب بالفرقة الأولى بكلية الطب.

وكشفت تحريات المباحث أن القتيل كان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة في الفرقة الأولى بكلية الطب التي يدرس فيها وتدعى ”ز. ف “ 20 سنة وتركها في الآونة الأخيرة، مما أثار غضب الفتاة بسبب نقضه لوعده معها.

ووجد رجال المباحث والنيابة في الخلاف الذي وقع بين القتيل والقتيلة طرفا لخيط الجريمة، حيث كثف رجال المباحث تحرياتهم والتي أثبتت تورط الفتاة في قتله، وبالقبض عليها وتضييق الخناق اعترفت بقيامها باستدراجه بمساعدة زميل لها، طالب بنفس الفرقة وصديق مشترك بينهما، وقاما بذبحه بسكين داخل سيارته أثناء توقفهم بأحد الشوارع الجانبية بمصر الجديدة بسبب رفضه الزواج منها إضافة إلى خلافات مالية.

وعرضت الفتاة على النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت بدفن جثمان الطالب.

وينتظر طالبة كلية الطب حكما بالإعدام، لارتكابها جريمة قتل ما سبق الإصرار والترصد.