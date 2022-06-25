الأردن.. أول تعليق رسمي بشأن جنسية قاتل لبنى منصور

كشفت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، في أول تعليق لها على جريمة مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور على يد زوجها، أن الأخير من جنسية عربية.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء حول جنسية القاتل مشيرة إلى أنه يحمل الجنسية الأردنية.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، إنها تابعت من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي الأنباء التي انتشرت، مساء السبت، عن مقتل سيدة على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ أنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة.

وعلمت الوزارة من ذويها أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات مساء السبت وقد ألقي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.

وأثار مقتل مهندسة أردنية تُدعى لبنى منصور على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة موجة غضب واسعة واستياء كبيرا لدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء الجرائم المتكررة بحق النساء.

وكانت شرطة إمارة الشارقة قالت في وقت سابق يوم السبت إنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

وأشارت إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد فيصل بن نصار، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها.