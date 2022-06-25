مقتل لبنى منصور يثير استياء واسعا بشأن الجرائم المتكررة بحق النساء

أثار مقتل مهندسة أردنية تُدعى لبنى منصور على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة موجة غضب واسعة واستياء كبيرا لدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جراء الجرائم المتكررة بحق النساء.

وكانت شرطة إمارة الشارقة قالت في وقت سابق يوم السبت إنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول جنسية القتيلة أو الجاني، إلا أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت بشدة خبر مقتل أردنية طعنا على يد زوجها في الإمارات، حيث قالت إن شابة عشرينية قتلت على يد زوجها بسبب خلافات شخصية في الإمارات.

وتأتي الجريمة الجديدة بعد جريمتين بشعتين بحق طالبتين، هما الأردنية إيمان ارشيد والمصرية نيرة أشرف، وهو ما فاقم حالة الاحتقان والاستياء لدى الشارع العربي بشكل عام.

وقالت شابة تُدعى سلسبيل عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”خبر قتل #نيرة طعنا حتى الموت (رحمها الله)، خبر قتل #ايمان_ارشيد ب ٥ طلقات (رحمها الله)، واليوم خبر قتل #لبنى_منصور ب ١٦ طعنة (رحمها الله)، غاب القصاص ف هانت الأرواح، حسبنا الله ونعم الوكيل #القاتل_يُقتل“.



فيما علقت الدكتورة هناء علعالي على سلسلة الجرائم التي حدثت مؤخرًا بطريقة ساخرة، حيثُ قالت عبر حسابها على موقع ”تويتر“: “ كل ما اغيب ساعة عن الفيس برجع بلاقي جريمة قتل، الي بطلع عايش من 2022 لازم يذبح خاروف، #هانت_الارواح“.



وقال آخر يُدعى عماد عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”بعدما رفعت عليه قضية طلاق، أردني يقتل زوجته الأردنية ب ١٥ طعنة في الإمارات إثر خلافات بينهم !، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، #هانت_الارواح“.



وكتب آخر يُدعى يوسف عثمان قائلًا: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً))، #لبنى_منصور، #الامارات“.



وعلقت أخرى تدعى لين الصمادي على الجريمة، حيثُ قالت عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”لا حول ولا قوة إلا بالله!!!!! ولكممم خلص خلصصص خلصصصص“.



وكتبت المدونة أنوار العبادي تقول: وفاة المهندسة الأردنية #لبنى_منصور إثر قيام زوجها بقتلها ب 15 طعنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرائم قتل النساء موحشة جداً“.