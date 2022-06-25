بعد إيمان إرشيد.. من هي الأردنية لبنى منصور؟

لبنى منصور، ضحية أردنية جديدة قتلت على يد زوجها في الإمارات، بعد يومين على مقتل الطالبة إيمان إرشيد رميا بالرصاص داخل جامعتها في عمان وقبل ذلك الفتاة المصرية نيرة أشرف، ولم يستفق المتابعون من هول صدمة الجريمتين بعد.

وقالت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، إن شابة عشرينية قتلت على يد زوجها بسبب خلافات شخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر قريب الضحية بيانا بشأن الجريمة أكد هوية الضحية.

وكانت شرطة إمارة الشارقة قد قالت في وقت سابق إنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول جنسية القتيلة أو الجاني، إلا أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت بشدة خبر مقتل أردنية طعنا على يد زوجها في الإمارات.

وكشف معلقون معلومات حول هوية الضحية، وأنها تدعى لبنى منصور، وهي أردنية من أصول فلسطينية، وكانت تعيش مع زوجها الجاني في دولة الإمارات.

وكتب المدون الفلسطيني رامي عبده: ”مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور إثر قيام زوجها بقتلها بـ15 طعنة في الإمارات عقب خلافات نشبت بينهما في دولة الإمارات العربية“.

وأوضح عبده أن لبنى منصور ”تعود أصولها إلى بلدة جوريش في قضاء نابلس“ شمال الضفة الغربية في فلسطين.

وقالت معلقة بتويتر بشأن الجريمة: ”لبنى منصور 24 سنة ضحية اليوم، لبنى من قرية جوريش جنوب نابلس عايشة واتجوزت بالامارات وبس قررت تطلق كان بينها وبين طليقها محاكم كمان يومين القضية لصالحها، الإشي إلي ما تحمله طليقها وقرر يستناها تحت درج بيتها وبس طلعت طعنها 15طعنة وقتلها بدم بارد، الله يرحمك يا لبنى.”

وكشف معلقون أن لبنى منصور خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وأن سبب الخلافات بين الضحية وزوجها أنها كانت تتعرض للعنف منه خلال فترة زواجهما القصيرة.