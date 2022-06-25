الإمارات.. مقتل سيدة عربية بسبب خلافات شحصية في الشارقة

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إلقاء القبض على قاتل، بعد أقل من ساعتين على إرتكاب جريمته، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية عُثر على جثتها في مَركبتها بإحدى مناطق الإمارة.

والجريمة تعود تفاصيلها، التي أوردتها صحيفة ”الخليج“ المحلية، مساء اليوم السبت، إلى بلاغ ورد من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) من يوم أمس جمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد فيصل بن نصار، قوله إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها.

وأشار إلى أنه بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

وأكد المسؤول العسكري أنه جرى إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، مبينًا أنه وبالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.