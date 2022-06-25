عريس هندي يتسبب بمأساة في حفل زفافه

شهدت مدينة روبرتسغانج شمال الهند جريمة قتل عريس هندي صديقه خلال حفل زفاف وأمام المدعوين.

وفي التفاصيل التي ظهرت في مقطع فيديو فقد أطلق العريس النار على صديقه عن طريق الخطأ، حيث يُظهر مقطع فيديو العريس، مانيش ماديشيا، وهو يستلم سلاحا خلال وقوفه على مسرح، لكنه أطلق النار منه بالخطأ على صديقه بابولال ياديف (35 عاما)، الذي كان وسط الحشد، في الحفل.

وكان ماديشيا قد حاول إطلاق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور مصيبة ياديف، الذي سقط على الأرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

وياديف كان جنديا في الجيش الهندي، وسافر لحضور زفاف صديقه.