عراقية تذبح زوجها خلال نومه

قتلت عراقية، اليوم السبت، زوجها نحراً أثناء نومه، بسبب خلافات عائلية.

وفي تفاصيل الواقعة التي هزت محافظة المثنى، جنوبي البلاد، فقد تبلغت شرطة المدينة عن وجود حالة انتحار لشاب عشريني، حيث توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وقال المنسق الإعلامي لشرطة المحافظة محمد الخفاجي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”شرطة المدينة تمكنت من إلقاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما“، موضحاً أن ”الزوجة قامت بذبح زوجها أثناء نومه بسبب خلافات عائلية“.

وبحسب معاون قائد شرطة المثنى، العميد فالح سيف، فإن الشابة من مواليد 2002، وزوجها في العمر نفسه، وقد ذبحته بالسكين.

وأوضح المسؤول العراقي أن ”التحقيق يجري الآن في الحادث، وتم إيداع المرأة التوقيف بعد القبض عليها“.

بدوره، ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن ”الشاب نقل إلى المستشفى القريب، بعد أن ضربته زوجته بالسكين في منطقة الرقبة“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، أن ”عائلة الشاب المتوفى تحدثت عن وجود خلافات بين الشاب وزوجته، لكنها لا ترقى إلى مثل تلك الجريمة“، مشيراً إلى ”وجود تدخلات عشائرية للإفراج عن الزوجة، لكنها ما زالت قيد التوقيف“.

وتصاعدت حدة الجرائم في العراق خلال السنتين الماضيتين، إذ تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الجرائم المُسجّلة في العام 2021 بلغ 1077 جريمة قتل.

ويرى مختصون أن أبرز الأسباب لهذه الظاهرة بشكل عام في الوقت الراهن، هي انعكاسات جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد وواقع العمالة اليومية، وما أفرزته من عوز مادي، تسبب بالقلق ومن ثم الاكتئاب، فضلاً عن المشكلات الناجمة عن ذلك بين الأزواج.