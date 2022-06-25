محكمة أمريكية تعلق مؤقتا قرار وكالة الأغذية والأدوية حظر بيع منتجات "جول"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

علّقت محكمة أمريكية مؤقتاً قراراً للهيئة التنظيمية الصحية الأمريكية بسحب المنتجات التابعة لشركة ”جول“ المصنّعة للسجائر الإلكترونية من الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأصدرت محكمة استئناف فدرالية في العاصمة الأمريكية تعليقاً مؤقتاً لقرار وكالة الأغذية والأدوية ”أف دي إيه“ بحظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية التي تصنّعها شركة ”جول“، وهو قرار اتُخذ بسبب فشل الشركة العملاقة في مواجهة ”الصورة السامة لمنتجاتها“.

وأكدت المحكمة أنّ قرارها الصادر الجمعة لا يشكل انعكاساً على الوقائع الموضوعية للقضية، بل كان ضرورياً لإتاحة مزيد من الوقت أمامها بهدف دراسة القضية.

وشكّل قرار وكالة الأغذية والأدوية فرصة أمام الشركات المنافسة لـ“جول“ لزيادة مبيعاتها في السوق التي كانت الشركة تسيطر عليها.

من جهة ثانية، مثل القرار ضربة لشركة التبغ العملاقة ”ألتريا“ التي تصنّع سجائر ”مالبورو“ بسبب استحواذها سنة 2018 على 35% من ”جول“ لتنويع استراتيجيتها التجارية في مواجهة انخفاض معدلات التدخين.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن ”جول“ تدرس مع مستشاريها القانونيين إمكانية طلب حماية قضائية خاصة بالشركات التي تشهر إفلاسها إن أيدت المحكمة قرار ”أف دي إيه“.