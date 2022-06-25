والد طالبة إماراتية توفيت دهساً يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع

أعلن والد الطالبة الخليجية، شيخة حسن بلال، التي تعرضت لحادثة دهس قرب منزلها في إمارة عجمان في دولة الإمارات، عن تبرعه بقيمة الدية الشرعية لمشاريع خيرية وإنسانية.

وكانت الطالبة شيخة، البالغة من العمر 12 عاما، قد تعرضت لحادث دهس من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية بمنطقة الحميدية، أمام منزل ذويها عند عودتها من المدرسة.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، أوكل والد شيخة حسن لشقيقه، القيام بتسليم الدية الشرعية لإحدى الجمعيات الخيرية لبناء مسجد وحفر آبار في دول فقيرة عن روح الطالبة.

وقال حسن بلال، والد الطالبة شيخة: ”تم الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في عجمان عند تسلم مبلغ الدية الشرعية بأن يودع في حسابهم من أجل الشروع في بناء مسجد، وما تبقى من مبلغ الدية يتم فيه حفر آبار، وقمت بتوكيل شقيقي لمتابعة الإجراءات وتنفيذ المشاريع الخيرية على روح الفقيدة في إحدى الدول المحتاجة“.

وكانت محكمة استئناف عجمان الأولى، قد أيدت يوم الخميس، الحكم على المتهم الآسيوي، الذي يتبع مؤسسة مواصلات الإمارات، فرع عجمان، بالحبس 6 أشهر ودفع 200 ألف درهم (ما يعادل 54 ألف دولار) دية شرعية لورثة المتوفاة شيخة حسن.

وتعود الحادثة إلى الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي، إذ إن الطالبة شيخة حسن وبعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار فقام سائق الحافلة بالتحرك من دون انتباه إلى الأمام، مما أدى إلى دهسها ووفاتها إثر تعرضها لجروح بليغة في الرأس.

وتشير حيثيات القضية الى أن المتهم سائق الحافلة المدرسية لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن قاد حافلة مدرسية دون أن يبذل أقصى عناية والتزام للحذر، وتسبب في دهس المجني عليها شيخة حسن وتسبب بخطئه في موتها بعد إحداث إصابات.

وأثارت حادثة وفاة الطالبة شيخة حسن تعاطفا رسميا وشعبيا واسعا، مع ذوي الطالبة.

وتفاعلت شخصيات رسمية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الطالبة التي نعوها بعبارات مؤثرة، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر على فقدهم لابنتهم.