إلغاء حق الإجهاض.. ترامب يحقق وعدًا انتخابيًا بعد 17 شهرًا من مغادرته البيت الأبيض

بعد 17 شهرًا من تركه المنصب، حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعدًا انتخابيًا عندما ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية ”حق الإجهاض“، عبر إنهاء القرار التاريخي المعروف باسم ”رو ضد ويد“، والذي صدر، العام 1973، ليكرس حق المرأة في الإجهاض.

ويمثل حكم المحكمة العليا الذي صدر، اليوم الجمعة، نصرًا عملت من أجله طويلًا حركة محافظة جيدة التنظيم وفيرة التمويل لدفع المحاكم الأمريكية في اتجاه اليمين بمساعدة نشطاء قانونيين، ومناورات سياسية بارعة من جانب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

وخلال رئاسته عيّن ترامب، 3 قضاة، هم: القاضي نيل جورساتش، في العام 2017، والقاضي بريت كافانو، في العام 2018، والقاضية إيمي كوني باريت، في العام 2020، وكان من شأن ذلك أن المحكمة التي كانت تتكون من 4 قضاة محافظين مقابل 4 قضاة ليبراليين في بداية حكم ترامب، صارت بها أغلبية راسخة من القضاة المحافظين عددها 6 قضاة مقابل 3 قضاة ليبراليين عند نهاية رئاسته.

وكان هؤلاء القضاة الـ3 من بين الأغلبية التي أصدرت الحكم بإلغاء الحكم في قضية ”رو ضد ويد“.

وفي الشهر السابق على انتخابه رئيسًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2016، وعد ترامب، وهو رجل الأعمال الجمهوري الذي اتجه إلى العمل بالسياسة، خلال مناظرة مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بتعيين قضاة يلغون الحكم في قضية ”رو ضد ويد“.

وقال ترامب، في ذلك الوقت: ”حسنًا، إذا عيّنا اثنين أو ربما 3 قضاة آخرين، فإن ذلك (إلغاء حكم رو).. سيحدث تلقائيًا في رأيي لأنني أضع قضاة مؤيدين للحياة في المحكمة“.

ولاقت النغمة التي تحدث بها ترامب، هوى في نفوس الناخبين المسيحيين المحافظين الذين صاروا كتلة انتخابية رئيسة خلال رئاسته.

أيضا صار ترامب، في 2020 أول رئيس أمريكي يحضر المسيرة من أجل الحياة التي ينظمها سنويًا في واشنطن مناهضو الإجهاض في وقت قريب من ذكرى الحكم في قضية ”رو ضد ويد“.

وقال ترامب، أمام المشاركين في المسيرة، بينما كان يروج على وجه التحديد لتعييناته في المحكمة العليا: ”الأطفال الذين لم يُولدوا لم يكن لهم في أي وقت سابق مدافع عنهم في البيت الأبيض“.

ولم يعلن ترامب، ما إذا كان سيسعى للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في العام 2024.