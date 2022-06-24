تحديد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد ومداهمة منزله

أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، اليوم الجمعة، تحديد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد، التي لقيت مصرعها داخل جامعة العلوم التطبيقية في عمّان رميًا بالرصاص، أمس الخميس.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، إن القوات الأمنية حددت هوية قاتل الفتاة، فيما لا يزال البحث عنه جاريًا.

وذكر البيان أن ”الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستناله يد العدالة“، و“جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه“.

وتابع أن ”أي تصريح بخصوص القضية سيكون بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة“.

وتفصيلًا، ‏“أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات بحادثة مقتل الفتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة“.

‏وبحسب البيان، شدّد الناطق ”على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء“.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية مؤكدًا أننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره“.