الأمن الأردني يعتقل شخصًا أطلق النار وأصاب امرأة في إربد

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص من جنسية عربية تورط في حادثة إطلاق نار في شجار مع آخر في مخيم إربد، ما أسفر عن إصابة سيدة.



وقالت مديرية الأمن العام في بيان نشرته على حسابها في تويتر: ”حصلت مشاجرة بين شخصين من ذوي الأسبقيات في مخيم إربد، قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية باتجاه الآخر مما أدى إلى إصابة سيدة كانت داخل منزلها، وأسعفت للمستشفى“.

وتابعت: ”جرى ضبط مطلق النار الذي تبين أنه من جنسية عربية، والبحث جارٍ عن الآخر“.

حصلت مشاجرة بين شخصين من ذوي الاسبقيات في مخيم اربد قام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاه الاخر مما ادى الى اصابة سيدة كانت داخل منزلها واسعفت للمستشفى فيما جرى ضبط مطلق النار والذي تبين انه من جنسية عربية والبحث جار عن الاخر .#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/SQ4D1HAKfh — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 24, 2022

وشهد الأردن، أمس الخميس، حادثا مأساويا حين أقدم مجهول على قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمان، قبل أن يلوذ بالفرار.