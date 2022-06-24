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الأمن الأردني يعتقل شخصًا أطلق النار وأصاب امرأة في إربد
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 16:50 GMT

الأمن الأردني يعتقل شخصًا أطلق النار وأصاب امرأة في إربد

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص من جنسية عربية تورط في حادثة إطلاق نار في شجار مع آخر في مخيم إربد، ما أسفر عن إصابة سيدة. وقالت مديرية

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص من جنسية عربية تورط في حادثة إطلاق نار في شجار مع آخر في مخيم إربد، ما أسفر عن إصابة سيدة.


وقالت مديرية الأمن العام في بيان نشرته على حسابها في تويتر: ”حصلت مشاجرة بين شخصين من ذوي الأسبقيات في مخيم إربد، قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية باتجاه الآخر مما أدى إلى إصابة سيدة كانت داخل منزلها، وأسعفت للمستشفى“.

وتابعت: ”جرى ضبط مطلق النار الذي تبين أنه من جنسية عربية، والبحث جارٍ عن الآخر“.

وشهد الأردن، أمس الخميس، حادثا مأساويا حين أقدم مجهول على قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمان، قبل أن يلوذ بالفرار.

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