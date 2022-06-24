انتحار شاب مصري بإلقاء نفسه في النيل.. ومحاولات لانتشاله

أقدم شاب مصري، مساء الخميس، على الانتحار عبر إلقاء نفسه في نهر النيل أسفل جسر ”هابي لاند“ بمدينة المنصورة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يحاولون يبحثون عن الشاب لانتشاله.

وقال شهود عيان، إن شابا في العقد الثالث من عمره، ألقى نفسه في النيل بشكل مفاجئ، ليختفي في الحال.

وقبل يومين شهدت مدينة المنصورة أيضا انتحار شاب يدعى مصطفى توكل، بإلقاء نفسه بسيارته من فوق أحد الجسور، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله الى المستشفى بدقائق.

ونشر مصطفى توكل تدوينة قبل انتحاره بوقت قليل، قال فيها: ”اشوفكم بخير وابقو افتكروني.. وابويا ما يمشيش في جنازتي بالله عليكم“.

وأتبع الشاب المنتحر التدوينة الأولى بأخرى قال فيها: ”عامة أنا على حافة الانتحار“.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوالدة الشاب المنتحر، قالت فيها: ”مصطفى كانت علاقته بوالده طيبة، وليس بينهما أي مشاكل، إلا أن مصطفى طلب مساعدة مالية من والده حيث نشبت الخلافات وبدأت المشاكل“.

وأكدت والدة مصطفى أنه ”كان يريد المال لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات وهو أمر رفضه والده، وسبق أن هددنا مصطفى بإنهاء حياته لكننا لم نعتقد أنه سينفذ هذا التهديد“.