تفاصيل جديدة بشأن مقتل إيمان إرشيد.. وهكذا نجح الجاني بالفرار؟

كشف مسؤول في جامعة العلوم التطبيقية التي شهدت يوم الخميس، مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، عن تفاصيل جديدة بشأن الجريمة الصادمة، وبشأن الجاني.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الواقعة شمال العاصمة عمان، خلال استضافته على قناة ”المملكة“ الرسمية، إن الجاني ”ليس طالبا في الجامعة، ويمكن أن يكون قد دخل إليها عبر إشهار بطاقة جامعية تعود لأحد الطلاب“.

وأكد العميد زكريا المباشر أن كاميرات المراقبة، رصدت القاتل رغم أنه حاول إخفاء وجهه عن طريق قبعة كان يرتديها أثناء دخوله إلى الجامعة.

قاتل الطالبة الجامعية أطلق النار بالهواء لإخافة رجل أمن جامعي حاول إيقافه | عميد شؤون الطلبة في #جامعة_العلوم_التطبيقية زكريا المباشر#الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة pic.twitter.com/iiCGnIYlV6 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 23, 2022

وأضاف ”المباشر“، أن الجاني وبعد دخوله إلى الجامعة، توجه إلى الكلية التي تدرس فيها الضحية إيمان وبحث عنها في محيط الكلية بينما كانت هي تقدم امتحانا.

وتابع أنه وأثناء خروجها من قاعة الامتحان، شاهدها في شارع بين كليتين، فتوجه نحوها وأطلق عليها 6 رصاصات.

وعن الطريقة التي فر فيها الجاني من الجامعة عقب تنفيذ جريمته، بين المسؤول في جامعة العلوم التطبيقية، أن حالة هلع أصابت الطلاب الذين تواجدوا في مكان تنفيذ الجريمة، الأمر الذي استغله القاتل ونجح في الفرار.

وقال إن المتواجدين في الكليات المجاورة والحرس الجامعي، ظنوا أن صوت إطلاق النار، هو أصوات ألعاب نارية، خاصة أن الجامعة تشهد حاليا العديد من حفلات التخريج، مضيفا أنه ”وعندما توجه الحرس الجامعي إلى المكان وجدوا جثة الطالبة إيمان“.

واستطرد العميد زكريا المباشر بالقول، إنه جرى التعميم على جميع أفراد الحرس الجامعي، بحدوث إطلاق نار، مشيرا إلى أن أحد أفراد الحرس المتواجد عند مدخل الحافلات التابعة للجامعة، شاهد الجاني أثناء فراره.

وبين أن رجل الأمن الجامعي، شاهد شخصا يركض باتجاهه، وفهم أنه الجاني، وبينما كان يحاول الإمساك به، قام القاتل بإطلاق النار في الهواء لتخويفه، ونجح في الخروج من الجامعة.

وقال إنه وبعد خروج القاتل من الجامعة، توجه إلى بنايات قريبة من الجامعة، مشيرا إلى أنه كان لوحده ولم تكن هناك سيارة تنتظره بحسب ما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأحدثت جريمة مقتل إيمان إرشيد، صدمة في الأردن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خاصة أن الجميع لم يفق بعد من صدمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.

وفي لقاء مع ”إرم نيوز“ توعد والدها القاتل، مؤكدا أنه لن يقبل الصلح، وأنه لن يتنازل عن مطلبه بإعدام القاتل.