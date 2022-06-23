الأردن.. حظر النشر بقضية مقتل الطالبة إيمان إرشيد

قررت السلطات في الأردن حظر النشر في قضية مقتل الفتاة إيمان إرشيد، الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية، والتي لقيت حتفها صباح الخميس داخل الجامعة.

وذكر موقع عمون المحلي أن نائب عام الجنايات الكبرى القاضي إحسان السلامات قرر مساء الخميس، حظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية.

وجاء في البيان الموجه من ديوان نائب عام الجنايات الكبرى لمدير هيئة الإعلام: ”أعلمكم أنه تقرر حظر النشر في قضية قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية، للتكرم بالتعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي“.

وتابع أن ذلك بهدف ”التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية المشار إليها أعلاه، أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية“.