والد الفتاة الأردنية إيمان إرشيد يتوعد القاتل (فيديو)

توعد مفيد إرشيد والد الفتاة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد، التي قتلت في حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان، قاتل ابنته بالقصاص، رافضاً الصلح مع أي طرف ومؤكداً على اتخاذ القانون مجراه وصولاً للقصاص.



وتحدث إرشيد الأب عن الساعات الأخيرة التي تواصل فيها مع ابنته إيمان قبل أن يطلق عليها أحد الأشخاص الرصاص، ليرديها قتيلة، وسط صدمة عارمة اجتاحت الجامعة.

وقال مفيد إرشيد: ”اليوم الساعة 8 كنت في الجامعة، وصلتها إلى الجامعة ودخلتها، قلتلها أي ساعة بتروحي قالتلي الساعة 9 ونص 10 إلا ربع بنهي امتحاني، اتصلت على اخوها الصغير قلتله روح عالجامعة وخدها، حكت معي الساعة 10 و10 دقايق وقالتلي بابا خلصت امتحان وعلامتي كويسة وقلتلها هي عبدالله عالطريق بيجي يوخدك“.

وأضاف: ”بعد ساعة من حديثي معها، حكت معي أمها وقالتلي إيمان انطخت بالجامعة، كنت بالناعور لشارع المدينة ما بعرف كيف وصلت، الخبر أزعجني كتير وأزعج الأردن كلها“.

وتابع إرشيد حديثه: ”أستغرب من الجامعة كيف يدخل شخص للحرم الجامعي ومسلح ويطخ بنت، ولا هو طالب ولا في سابق معرفة بينا، أنا لغاية الآن ما بعرفه، أنا بودي بنتي وبجيبها ومن البيت للجامعة وما بتطلعش“.

وأكمل الأب المكلوم حديثه بقوله: ”نطالب أنا وكل أقاربي بالقصاص ولا أتنازل عن إعدامه نهائياً، الدم بالدم، وإذا ما انعدم أنا بطالب سيدنا يتدخل بالموضوع، أنا شو ذنب بنتي يقتلها واحد بلا دين ولا ضمير، بنتي في آخر فصل إلها.. وكنا بنرتب لتكمل ماجستير، ولم أكن أعرف أن القدر واحد أزعر يدخل على الجامعة ويطخ البنت 5 أو 6 رصاصات“.

وختم قائلاً: ”أنا مطالبي من الدولة أن القانون ياخذ مجراه القانوني البحت، أنا ما باخذ عطوة ولا صلحة ولا شي، إذا مسكته بقتله، الموضوع مين بمسكه قبل، إذا مسكته الدولة هم أدرى بيه، وإذا مسكته أنا بذبحه“.

يذكر أن قوى الأمن الأردنية أكدت أنها تحقق في ملابسات الواقعة، وأن البحث ما يزال جارياً عن قاتل الطالبة إيمان إرشيد، الذي فر من مسرح الجريمة، دون معرفة هويته، مؤكدة أنها ستضع الرأي العام بصورة التطورات أولاً بأول.