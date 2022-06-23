مطالبات مصرية بحذف فيديو ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف

أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر عن نيته مخاطبة فيسبوك لحذف فيديو مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، قبل يومين.

وأضاف المجلس في بيان له مساء الخميس أنه سيخاطب إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وتضمن بيان المجلس ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول فيديوهات القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث نيره أشرف فتاة المنصورة التي راحت ضحية جريمة وحشية، وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس عبر البيان أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.

وأثنى المجلس على المناشدة التي نشرها موقع صحيفة ”المصري اليوم“ للتوقف عن نشر فيديوهات القتل، والاستحابة لها والتعاون مع كل وسائل الإعلام لضبط هذه المشاهد.

ويأتي ذلك بعد دأب النشطاء، وغالبية المواقع الإخبارية على نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحوادث، خاصة التي تشغل الرأي العام، ومن أجل زيادة نسب المشاهدة لمواقع المؤسسات الصحفية، أو الصفحات الشخصية التي تحقق أرباحاً بسبب ذلك.

وكانت مصر قد شهدت منذ يومين حادث مقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل، الذي طعنها بسكين أمام أبواب الجامعة، ليرقدها جثة غارقة في الدماء لرفضها الارتباط به.

وقرر النائب العام المصري أمس الأربعاء، إحالة محمد عادل للمحاكمة الجنائية، وتحديد جلسة الأحد القادم لبدء محاكمته، بعد موجة من الغضب والجدل والتعاطف الشعبي مع الضحية.