الأردن.. مطالب واسعة بإعدام قاتل فتاة التطبيقية إيمان إرشيد

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تفاعلا واسعا مع حادثة مقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، اليوم الخميس.



وطالب معلقون بشكل مكثف بإعدام قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، على الرغم من عدم الكشف عن هويته حتى الآن، وتأكيد السلطات الأمنية أنه ما يزال هاربا.

وأجمع كثير ممن علقوا على الجريمة على ضرورة تطبيق حكم الإعدام بحق القاتل ليكون عبرة لغيرة، ولردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة.



وكتب عدي بطاينة على ”تويتر“: ”عقوبة الإعدام موجودة في الأردن لكن غير نافذة والتعجيل بتنفيذها مناط بالضغط الشعبي وضجة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني وشواهد كثيرة دليل على ذلك، آخرها قاتل ناهض حتر وساجدة الريشاوي وغيرهم لا توقفوا الضغط ولا تملوا، إعدام المجرم فيه حياة الك ولأهلك“.

وكتب حسام الدين المبيضين على ”تويتر“: ”مسؤولية قتل النفس الواحدة مسؤولية الجميع“.

وكتبت لجين الشوابكة على ”تويتر“: ”ما شاء الله هاد هو السبب الي بخليك تقتل انسان ؟؟؟عشانها ما بدها تحكي معك؟ ول عليك لهدرجة الانثى صار دمها رخيص؟ تقتلها عشانها خايفه عشرفها منك الموضوع مش محتاج اي نقاش في اما الاعدام او الاعدام“.

وعلى موقع ”فيسوك“ كتب الناشط سلطان الخلايلة: ”بكل اختصار، إن تم الاستعجال في تنفيذ عقوبة الاعدام على المجرم فإن ذلك سيكون رادع كبير لغيره من الذئاب البشرية، ومن يُبرر القتل بأي سبب أو يطرح مبررات مختلفة يكون متخلف“.

وكتب الصحفي بركات الزيود على ”فيسبوك“: ”نحو 28 نصًا قانونيًا في 4 قوانين أردنية تعاقب بالإعدام إلَّا أنَّ كل الأحكام بها مجمدة التنفيذ والقتلة ما زالوا يتنفسون. #القانون الدولي يُبيح الإعدام بالجرائم المروعة للمجتمع

لو علم قاتل إيمان وبقية القتلة بأنَّهم سيعدمون فورًا والله ما تجرَّأوا على إزهاق روح طاهرة يوصلها أبوها كل يوم إلى الجامعة واليوم كان مصيرها على يد قاتل يعلم جيدًا أنَّه سيكمل حياته حتى ولو بالسَّجن“.

وأعلن الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، وفاة الطالبة إيمان إرشيد التي أطلق عليها عيارات نارية داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، صباح اليوم.

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قال إن الفتاة المصابة أسعِفت إلى المستشفى وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفاعل لاذ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لتحديد هويته، وإلقاء القبض عليه، وكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، توجه الجاني إلى داخل كفتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.