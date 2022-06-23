هل تم القبض على قاتل إيمان إرشيد؟.. الأمن يجيب

علّق الأمن الأردني مجددًا على جريمة مقتل الطالبة إيمان إرشيد، اليوم الخميس، في حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان.

بيان الأمن الجديد ينفي عمليًا ما تم تداوله من مزاعم بشأن القبض على القاتل، حيث قال الناطق العام باسم مديرية الأمن العام إن ”التحقيق في القضية، والبحث عن القاتل ما زالا مستمرين“.

وأوضح أن ”التحقيق بمقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زالا جاريين، وندعو الجميع لعدم نشر وتداول أية أخبار غير موثوقة تتعلق بالقضية، وسنضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولًا بأول“

ودعا لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة، ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.

وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها، وأشار إلى أن المديرية والشرطة المجتمعية تواكبان التحقيق الجاري في القضية، وستقومان بنشر مجرياته أولًا بأول إلى حين إحالة القضية للجهات القضائية.

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قال إن الفتاة المصابة أُسعِفت إلى المستشفى وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفاعل لاذَ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لتحديد هويته، وإلقاء القبض عليه، وكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، توجه الجاني إلى داخل كفتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.

وكان شقيق المغدروة أكد أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مبررات لذلك.

ووفق شقيق ”إيمان“، فإن الأجهزة الأمنية أكدت أنه سيتم إلقاء القبض على الجاني، مبديًا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.

وفي ذات الوقت أكد أن العائلة تحترم القانون الذي لا يمكن التعدي عليه، وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون.