من هو قاتل إيمان إرشيد بكلية العلوم التطبيقية بالأردن؟

تضاربت روايات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هوية قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد في كليتها بجامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت الجامعة هوية المغدورة قائلة في بيان نعي مقتضب: ”بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها ”إيمان إرشيد“ من كلية التمريض وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون…“.

وحتى الآن لا تصريح رسميًا بشأن هوية القاتل، وقيل إنه دخل الجامعة متخفيا وأطلق النار على الطالبة إيمان مؤيد إرشيد ولاذ بالفرار.

وغرد حساب الحركة النسوية زاعما أن ”معلومات أولية“ تشير إلى أن ”القاتل شقيق الضحية وهي طالبة تمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، إذا فعلا أخوها راحت عليها مع قانون #إسقاط_الحق_الشخصي اللي هو فعليا إطار لجريمة وليس قانونًا؛ لأنه مهمة القانون هي حفظ حقوق الضحايا وليس التصفيق للمجرمين“.

بينما ذهب معلقون آخرون إلى أن القاتل كان هدد الطالبة المغدورة إيمان إرشيد بمصير الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت أمام جامعتها.

وجرى تداول منشور نسب إلى القاتل يتضمن رسالة تقول: ”بكرا راح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي راح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم“.

وأحدثت الواقعة صدمة في الأردن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خاصة وأن الجميع لم يفق بعد من صدمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.