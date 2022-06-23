مصر.. شاب يطعن صديقه بسكين ويرديه قتيلا وسط الشارع

يبدو أن واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف ”طالبة المنصورة“ لم تكن الأخيرة، حيث أنهى شاب صباح يوم الخميس، حياة صديقه بعدما طعنه طعنة نافذة بالصدر في وسط الشارع أردته قتيلا على مرأى ومسمع من المارة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بلاغا من أهالي المنطقة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين أسفرت عن مقتل أحدهما بعدما قام الآخر بتسديد عدة طعنات له نافذة بالصدر.

وحضرت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام إلى مكان الحادث، وبعد التحريات وسماع شهادة الشهود تبين أن الشخصين كانت تربطهما علاقة صداقة، ونشب بينهما خلاف أدى إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في وسط الشارع، أسفرت عن طعن أحدهما بالصدر مما أرداه قتيلا في الحال.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة تمهيدا لعرضه على النيابة.

وشهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية العديد من حوادث القتل، ولعل أشهرها الطالبة نيرة أشرف التي لقيت حتفها بعدما قام زميلها بالجامعة بذبحها قرب الجامعة أمام المارة في الشارع.