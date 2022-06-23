من هي إيمان مؤيد إرشيد قتيلة جامعة العلوم التطبيقية بالاردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة قيل إنها للفتاة التي تدعى إيمان مؤيد ارشيد، والتي أعلن اليوم الخميس عن وفاتها بعد تلقيها عدة رصاصات من أحد الأشخاص داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في الأردن.

وتبين أن الصورة تعود لحساب للطالبة إيمان إرشيد في ”فيسبوك“، والتي قيل إنها ضحية جريمة القتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة على صفحة الطالبة إيمان إرشيد، فإنها بالفعل تدرس في جامعة العلوم التطبيقية في كلية ”رفيدة“ للتمريض.

وتعود أصول الفتاة إلى عشيرة ”آل مقداد“ المنحدرة من محافظة إربد.

وأعلنت مديرية الأمن العام بأنها ”فتحت تحقيقا لتحديد هوية الجاني، والقبض عليه“، مضيفة أن ”الجاني هرب إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب جريمته“.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحادثة فإن الطالبة كانت في الجامعة لأداء امتحان، لحظة إقدام الجاني على إطلاق 5 رصاصات عليها.

كما تداولوا رسالة تم إرسالها للمجني عليها من قبل القاتل، يتعهد بقتلها بذات الطريقة التي أقدم فيها القاتل المصري محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف.

وبحسب مصادر محلية، فإن ”مطلق النار ليس من الجامعة وقد دخل إليها متنكرا ويرتدي طاقية“.

وأضافت أن ”الجاني أطلق 5 رصاصات على الضحية إحداها في الرأس و4 طلقات في جسدها“، مشيرة إلى أن ”رجال أمن الجامعة حاولوا ضبطه والسيطرة عليه، لكنه أطلق عيارات نارية في الهواء“.

وبحسب المصادر، فإن ”رجال الأمن حاولوا ملاحقة القاتل، لكنه نجح في الفرار“، مضيفة أن ”القاتل لا يتجاوز عمره 24 عاما“.

وتابعت أن ”الطالبة إيمان كانت قد أنهت امتحانها للتو وقد خرجت برفقة صديق لها، في الوقت الذي أتى القاتل وهو يحمل سلاحا، حيث ظنت المجني عليها حينها أنه مجرد مسدس صوت“.