مقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد في حرم جامعي بالأردن

أعلن الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، وفاة الطالبة التي أطلق عليها عيارات نارية داخل حرم جامعة خاصة صباح اليوم.

وكان الأمن العام كتب في سلسلة تغريدات على موقع ”تويتر“: ”إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة وحالتها سيئة والفاعل يلوذ بالفرار“.

وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجامعة التي قُتلت فيها الطالبة هي ”جامعة العلوم التطبيقية“، أما اسم الطالبة فهو إيمان إرشيد، وتدرس في كلية التمريض.

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قال إن الفتاة المصابة أسعِفت إلى المستشفى وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفاعل لاذَ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه وكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، توجه الجاني إلى داخل كفتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة التي تدرس في

كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.

وفي الأثناء، منعت قوات الأمن الدخول والخروج إلى الحرم الجامعي.