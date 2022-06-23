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مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها لسبب غريب
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 5:20 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 5:50 GMT

مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها لسبب غريب

ألقت قوات الأمن في مصر، مساء الأربعاء، القبض على رجل قتل زوجته وأشعل النار في جثتها في منطقة أكتوبر. وبدأت الواقعة بتلقي رجال الأمن بمديرية أمن محافظة الجيزة،

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

ألقت قوات الأمن في مصر، مساء الأربعاء، القبض على رجل قتل زوجته وأشعل النار في جثتها في منطقة أكتوبر.

وبدأت الواقعة بتلقي رجال الأمن بمديرية أمن محافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مصابة بحروق، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الواقعة. وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الجريمة، هو زوجها، حيث اعترف في التحقيقات أنه ارتكب الجريمة بسبب حمل زوجته في أنثى، وهو يريد إنجاب ولد.

ونشبت خلافات بين الزوجين بسبب ذلك الأمر، ليتطور إلى قيام الزوج بقتل زوجته، وحمل جثمانها لمنطقة صحراوية بجوار منزلهما، وإشعال النار بجثتها، إلا أنه تم كشف تفاصيل الجريمة.

وتعيش مصر هذه الفترة تحت وقع جريمة جامعة المنصورة، حيث أقدم الشاب محمد عادل على قتل زميلته نيرة أشرف، في جريمة أثارت صدمة وغضبا كبيرين.

وقرر النائب العام المصري، يوم الأربعاء، إحالة الشاب محمد عادل، إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة الأحد المقبل 26 حزيران/ يونيو الجاري، لمحاكمته.

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