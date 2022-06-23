مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها لسبب غريب

ألقت قوات الأمن في مصر، مساء الأربعاء، القبض على رجل قتل زوجته وأشعل النار في جثتها في منطقة أكتوبر.

وبدأت الواقعة بتلقي رجال الأمن بمديرية أمن محافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مصابة بحروق، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الواقعة. وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الجريمة، هو زوجها، حيث اعترف في التحقيقات أنه ارتكب الجريمة بسبب حمل زوجته في أنثى، وهو يريد إنجاب ولد.

ونشبت خلافات بين الزوجين بسبب ذلك الأمر، ليتطور إلى قيام الزوج بقتل زوجته، وحمل جثمانها لمنطقة صحراوية بجوار منزلهما، وإشعال النار بجثتها، إلا أنه تم كشف تفاصيل الجريمة.

وتعيش مصر هذه الفترة تحت وقع جريمة جامعة المنصورة، حيث أقدم الشاب محمد عادل على قتل زميلته نيرة أشرف، في جريمة أثارت صدمة وغضبا كبيرين.

وقرر النائب العام المصري، يوم الأربعاء، إحالة الشاب محمد عادل، إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة الأحد المقبل 26 حزيران/ يونيو الجاري، لمحاكمته.