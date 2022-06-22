إحالة محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة الجنايات

قرر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، إحالة الشاب محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بجامعة المنصورة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة، الأحد المقبل 26 يونيو الجاري، لمحاكمته.

وتضمن بيان رسمي للنائب العام، أن ”قرار الإحالة وتحديد موعد المحاكمة جاء بعد إقامة النيابة الدليل على المتهم من خلال 25 شاهدًا، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحال بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة“.

وذكر بيان النيابة أن ”المتهم اعتاد التعرض للمجنى عليها خلال بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعد ما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأ أسرتها لتحرير محاضر ضده“.

وأوضح البيان أن ”المتهم اعتاد أيضًا على مضايقة المجني عليها في الحافلة التي تستقلها بين الجامعة ومنزلها، إلى جانب أقوال رئيس المباحث بشأن المضايقات التي سبقت عملية القتل، كذلك الرسائل التي تطرقت إليها النيابة في هاتف المجني عليها وتلقيها رسائل تهديد بالقتل من المتهم“.

ويأتي قرار النائب العام في ظل موجة غضب جارفة سيطرت على الرأي العام المصري، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج الفضائيات، عقب وقوع الجريمة التي راحت ضحيتها المجني عليها غارقة في الدماء على أبواب الجامعة.

وكانت والدة ”نيرة“ قد ذكرت في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، في تصريح متلفز، أن علاقة ابنتها بقاتلها لا تتعدى زمالة الجامعة، مشيرةً إلى أن تلك العلاقة بدأت منذ عامين فقط خلال أزمة كورونا، عندما طلبت منه الضحية بعض الأبحاث الدراسية، خلال تواجدها في القاهرة بمنزل شقيقتها فظن أنها تحبه وتعلّق بها.

وأضافت: ”بعد طلبها الأبحاث منه ظل يطاردها لمدة عامين كاملين، نتيجة رغبته في الارتباط بها عاطفيًا، وهو الأمر الذي لم تتقبله الضحية ووصفته بأنه غير متزن، ومن المستحيل الارتباط به“.

وأشارت إلى أنه عقب علمه برفضها الارتباط به، ظل يطاردها ويهددها ويهاجمها، وتعمد الإساءة لسمعتها من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الشائعات من خلالها، فضلًا عن الرسائل التي كان يهددها بها، هي وأفراد أسرتها“.