9 قتلى في نزاعين عشائريين جنوب العراق

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في محافظتي واسط وميسان العراقيتين، إثر نزاعين عشائريين منفصلين.

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط في بيان إن ”مركز شرطة الدبوني تلقى إخباراً بوقوع جريمة قتل في الناحية الدبوني، ولأهمية الموضوع تم تشكيل قوة مشتركة للاطلاع على محل الحادث، حيث فرضت القوة المكلفة طوقاً أمنياً حول موقع الجريمة“.

وأضاف البيان أن ”الحادث تبين أنه خلاف عائلي حدث بين أبناء عمومة ما تسبب بقيام المجني عليه بصدم عجلة نوع (بيك اب) تقل ثلاثة أشخاص من أبناء عمومته، ما تسبب بوفاة شخصين، وبعد ذلك قام أحد الأشخاص الذي نجا من الحادث بقتل السائق الذي قتل أخوته، حيث تم القبض عليه“.

وتابع البيان أنه ”تم إجراء الكشف على محل الحادث، حيث تبين وجود قتيلين بسبب حادث دهس، والثالث قتل بسبب إطلاق نار، وضبط السلاح الذي كان بحوزة الجاني“.

https://twitter.com/firasalsarrai/status/1539610563835297792

وفي نزاع عشائري آخر، قال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان الملازم سعد الزيدي إن ”ستة أشخاص بينهم جندي قُتلوا خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير جنوبي مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد).

وأضاف الزيدي، في تصريح لـ ”فرانس برس“، أن ”الجندي كان في إجازة عند وقوع النزاع الذي اندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات“.

وفرضت القوانين العشائرية في العراق نفسها بالقوة كبديل عن قوانين الدولة، في وقت تشهد فيه بغداد والمحافظات نزاعات عشائرية تخلف ضحايا من أحد الطرفين.

وتتضمن هذه القوانين التي تمثل جزءاً من التقاليد العشائرية، تحديد سقوف الفصل العشائري لحالات القتل والاختطاف والسرقة وغيرها من الجرائم، فضلاً عن تضمنها إجراءات عشائرية أخرى.

وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع العراقي في المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري على القوانين العشائرية في حل النزاعات التي تحدث بينها، في حين تسعى الحكومة العراقية للقضاء على هذه الظاهرة والاحتكام إلى القانون.