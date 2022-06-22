"الخارجية السعودية": "الشقيقتان في أستراليا توفيتا منذ شهرين"

أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن ”البلاغ الذي ورد إلى السلطات المحلية بشأن وفاة الشقيقتين في سيدني، جاء بعد تأخرهما في سداد الإيجار“.

ونقلت صحيفة ”اليوم“ المحلية عن مصدر في ”الخارجية“، أن ”القنصلية السعودية في سيدني تلقت بلاغا عن طريق الشرطة عن وفاة المواطنتين داخل شقتهما، وذلك بعد استغراب مالك العقار من تأخر المواطنتين في سداد الإيجار“.

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وإثر ذلك، أبلغ مالك العقار الشرطة، فتوجهوا لشقة المواطنتين وحين دخلا إليها، عثر عليهما ميتتين.

وذكر المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت أن الشقيقتين متوفيتان منذ شهرين على الأقل، فيما لم تفصح الجهات المختصة في أستراليا عن طريقة وفاتهما.

وكانت القنصلية السعودية في سيدني الأسترالية، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن تلقيها بلاغا عن وفاة الشقيقتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأكدت القنصلية في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أنه بعد تلقيها إشعارات من السلطات المحلية بشأن الوفاة، قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة.

وأضافت أنها ”طلبت من السلطات الأسترالية موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق بأسباب وفاتهما“، لافتة إلى أنها ”ستتابع مع السلطات المحلية تطور القضية“.

وعثرت السلطات الأسترالية على جثتي شقيقتين سعوديتين داخل شقتهما، في نهاية صادمة للفتاتين اللتين هربتا قبل عدة سنوات وهما في سن المراهقة من المملكة إلى أستراليا.

وزعم حساب على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن اسمي الشقيقتين إسراء وأمل دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل أستراليا“، قد ذكرت أنه تم اكتشاف جثتي الفتاتين، البالغتين من العمر 23 و 24 عاما، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، حيث عثر على الجثتين في سريرين منفصلين في شقتهما في الطابق الأول في حي كانتربري جنوب غرب سيدني.

ونفت الشرطة المحلية وجود أي اقتحام أو محاولة دخول قسري لشقة الفتاتين، بينما يتم التحقيق في ملابسات الوفاة.

وتسعى السلطات الأسترالية للتواصل مع أسرة الشابتين، للتعرف على هويتيهما.

وبحسب الصحيفة فإن ”الأخت الكبرى سبق أن حصلت على أمر منع عنف متوقع ضد رجل يبلغ 28 عاما، لكن أمر المنع رفض في وقت لاحق وتم سحبه“.

ولا تزال أسباب مغادرة الشقيقتين لوطنهما غير واضحة.