أول تعليق رسمي على وفاة شقيقتين سعوديتين في أستراليا

أعلنت القنصلية السعودية في سيدني الأسترالية عن تلقيها بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأكدت القنصلية في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أنه بعد تلقيها إشعارات من السلطات المحلية بشأن الوفاة، قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة.

وأضافت أنها ”طلبت من السلطات الأسترالية موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق بأسباب وفاتهما“، لافتة إلى أنها ”ستتابع مع السلطات المحلية تطور القضية“.

وعثرت السلطات الأسترالية على جثتي شقيقتين سعوديتين داخل شقتهما، في نهاية صادمة للفتاتين اللتين هربتا قبل عدة سنوات وهما في سن المراهقة من المملكة إلى أستراليا.

وزعم حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اسمي الشقيقتين إسراء وأمل دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل أستراليا“، قد ذكرت أنه تم اكتشاف جثتي الفتاتين، البالغتين من العمر 23 و 24 عاما، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، حيث عثر على الجثتين في سريرين منفصلين في شقتهما في الطابق الأول في حي كانتربري جنوب غرب سيدني.

وعانت الشقيقتان من ضائقة مالية وعجزتا عن دفع إيجار مسكنهما وكانتا على وشك مواجهة الطرد من قبل مالك المسكن، وتم اكتشاف الجثتين عقب قدوم ضباط للتفتيش بعد أن فشلت الفتاتان في دفع إلايجار وتقدم المالك بشكوى، وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزليهما.

ولم تحدد الشرطة متى حدثت الوفاة، لكنها قالت إنه ”مضى وقت على وفاتيهما، وإن الجثتين كانتا في حالة تحلل“، كما أكدت أنه ”لا يوجد أي علامات واضحة على تعرضهما لأي شكل من أشكال العنف“.

كما نفت الشرطة وجود أي اقتحام أو محاولة دخول قسري لشقة الفتاتين، بينما يتم التحقيق في ملابسات الوفاة.

وتسعى السلطات الأسترالية للتواصل مع أسرة الشابتين، للتعرف على هويتيهما.

وبحسب الصحيفة فإن ”الأخت الكبرى سبق أن حصلت على أمر منع عنف متوقع ضد رجل يبلغ 28 عاما، لكن أمر المنع رفض في وقت لاحق وتم سحبه“.

ويمكن لملاك العقارات إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية في حال عدم دفعهم الإيجار، وذلك لإصدار أمر قانوني بإخراجهم من العقار، وتم قبول الإجراء القانوني بحق الفتاتين، حيث توجه رجال الأمن لإخطار الفتاتين بضرورة الإخلاء، وآنذاك تم اكتشاف جثتيهما.

ووفقا لما هو متداول فإن الفتاتين فرتا في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و 19 عامًا، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

ولا تزال أسباب مغادرة الشقيقتين لوطنهما غير واضحة.