النيابة تكشف سبب انتحار شاب برمي نفسه من برج القاهرة

كشفت النيابة العامة المصرية سبب انتحار شاب بإلقاء بنفسه من فوق برج القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، مشيرة إلى أن المنتحر مر بضائقة مالية جعلته يتخلص من حياته.

وأوضحت النيابة العامة بعد مطالعة كاميرات المراقبة الخاصة ببرج القاهرة وسماع شهادة الشهود، أن الشاب يوم الواقعة توجه لمبنى برج القاهرة، ودخله منفردًا وصعد لقمته، ورافقه أحد أفراد الأمن حينها، ولما طلب منه الأخير المغادرة لانتهاء وقت الزيارة، توجه صوب السور وقفز من أعلى البرج، وتبين إرسال المتوفى رسالة نصية قبل الواقعة، يطلب فيها زيادة في أجره الشهري، ورسالة أخرى لشخص آخر وقت تواجده بالبرج يخبره فيها بأنها آخر لحظات حياته.

وشهد محيط برج القاهرة بالعاصمة المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، سقوط شاب من أعلى البرج، ليلقى مصرعه في الحال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود جثة أمام برج القاهرة، وانتقلت الشرطة، وعثر على جثة شاب، وتبين أنه قفز من أعلى البرج.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن قوة أمنية تحركت لموقع الحادث، وتبين لها أن الشاب صعد إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط غارقا في دمائه، واتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده، فضلا عن نزيف داخلي، حيث لقي مصرعه على الفور.

يشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث عديدة مشابهة، لمحاولات انتحار غالبيتها انتهت بالوفاة.

وعلى خلفية زيادة حالات الانتحار في مصر، كانت النيابة العامة، ناشدت الشباب ”تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسراً“.

وأهابت النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة ”تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا“.

وطالبت النيابة البرلمان المصري بتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة للأفراد قائلة: ”تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليه في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافّة دون قيود“.