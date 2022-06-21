رجل يطرد زوجته وأطفاله من الشقة لسبب لا يصدق

أقدم زوج مصري على فعلة لا تصدق حين قام بطرد زوجته وأطفاله من شقتهم إلى الشارع وذلك من أجل تأجير الشقة إلى شخص يعمل ”قوادًا“ للاستفادة من الأموال في شراء المخدرات، بحسب الزوجة.

وكشفت سيدة مصرية تدعى ”مروة“ خلال تواجدها في محكمة الأسرة لرفع قضية طلاق ضد زوجها، أن زوجها ”هدم حياتها التي بنتها معه لسنوات طويلة، وطردها وأطفالهما من منزل الزوجية، ليؤجره ويصرف الأموال على المخدرات“.

وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 34 عامًا، إن الزوج قال لها إن تأجير الشقة سيدر عليهم أموالًا كثيرة، لذلك أرسلها وأطفالها لتعيش عند والدتها، وعندما اكتشفت ”المصيبة“، بحسب وصفها، ضربها وطردها هي وأطفالها“، بحسب ”الوطن“.

وأوضحت أنها تزوجت من زوجها بعد خطوبة استمرت لمدة عامين، وبقيت على ذمته 10 سنوات متواصلة، إلا أنها باتت تقضي آخر شهورها في المحاكم مع المحامين، وبين جلسات التسوية للتخلص من زوجها مدمن المخدرات.

وأكدت أنها صبرت وتحملت، ولكن معاناتها استمرت حتى إنجابها أطفالها الثلاثة، وبعد تذرعه بضيق الحال، وصعوبة الحياة، ورغبته بتأجير الشقة للعيش من مكسبها، اكتشفت أنه قام بتأجيرها لرجل مسؤول عن أعمال منافية للآداب، وأنه يقيم معهم في الشقة، وحين غضبت قام بطردها وأطفالها، لذا لجأت لمحكمة الأسرة.