محام يناشد وزير الداخلية المصري بالقبض على الفنان أحمد فلوكس

ناشد أحمد الجندي، محامي سيدة الأعمال المصرية ياسمين عزت، ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، وزير الداخلية المصري بالقبض على الفنان أحمد فلوكس لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين بتهمة سسب وقذف موكلته.

وأقامت عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وقال الجندي في لقاء أجراه مع برنامج ”et بالعربي“، ”أناشد وزير الداخلية بتنفيذ الحكم ضد أحمد فلوكس بسجنه سنتين، وهو حكم نهائي وبات واجب النفاذ“، مضيفا ”مفيش حد بينفذ عليه الحكم، وحاليا هربان وكل شوية يطلع يشتم في الناس على فيسبوك، ويهاجم من في المهنة ومن خارجها“.

وأوضح، ”تقدمنا بطلب للنائب العام بمنعه من السفر ورفض الطلب، وهو بيهددنا وبيقول مفيش حد في مصر هيعرف ينفذ الحكم“، مبينا أن ”فلوكس تواصل معه وطلب التوسط لحل الأزمة مع موكلته، وقد حاولت مع موكلتي فقالت يا دكتور ده بهدلني وأساء لي ولأولادي مش هتنازل، ولما فشلت المحاولة بدأ يهاجمني شخصيا“.

وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، في يناير الماضي، سجن فلوكس، حيث رفضت المحكمة المعارضة الاستئنافية المقامة من المتهم، وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس فلوكس سنتين بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

وقبل شهر طالبت الإعلامية بسمة وهبة وزير الداخلية بالقبض على فلوكس؛ لأن عليه أحكاما جنائية واجبة النفاذ، وذلك بسبب هجومه عليها بسبب إقحام اسمه في أسئلتها لضيوفها ببرنامج ”العرافة“.

ووجهت وهبة رسالة إلى وزير الداخلية قائلة ”نداء لكل مؤسسات الدولة.. أنتم سايبين واحد هربان من أحكام واجبة النفاذ، إزاي موجود داخل جمهورية مصر العربية وبيطلع يعمل فيديوهات ويستضاف في البرامج على مرأى ومسمع من الناس“، متسائلة، ”من الرتبة التي تحمي هذا الهارب، أنا أطالب وزير الداخلية بالتحقيق لماذا لم يتم ضبط وإحضار هذا الهارب “.