مصر.. حبس 3 متهمين بقضية الرقص في مسجد المرج

بعد جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين في واقعة الغناء والرقص المعروفة إعلاميًا بـ“رقص مسجد المرج“ في العاصمة القاهرة.

وذكر بيان رسمي للنائب العام بأن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت، في منتصف الشهر الجاري، تداول مقطع مُصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وبحسب البيان، ”ورد للنيابة العامة بالتزامن مع تداول المقطع محضرٌ بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة تضمَّن تحديد هوية 3 متهمين في الواقعة، حيث صورَّ أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها“.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات.

وأكد أحد المتهمين أنه مَن ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء وجوده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن قد حصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكر المتهم المعنيّ حصوله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده على أحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور لينتهي الأمر بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.