تاجر مخدرات مصري يفاجئ زوجته بطلب صادم وهذا ما فعلته

فاجأ تاجر مخدرات مصري زوجته بطلب غريب لا يمكن توقعه أو تصديقه، على حد قولها، في إفادتها التي قدمتها في دعوى خلع تقدمت لها لمحكمة الأسرة للتخلص من العلاقة التي تربطها بزوجها.

وقالت سيدة مصرية تدعى ”صابرين“ في دعوى الخلع إن زوجها ”طلب منها ترويج المخدرات وبيعها في مكان عملها، وعندما اعترضت هددها بالطلاق وتشويه سمعتها في عملها“.

وكشفت الزوجة أن زوجها ”يتاجر في المخدرات ويحول أموالها إلى ذهب“، واصفة ارتباطها بزوجها تاجر المخدرات على مدى 5 سنوات، بأنها ”زواجة الندامة“، على حد تعبيرها.

وقالت المدعية إن زوجها ”أوهمها بأنه يعمل في وظيفة محترمة في أحد البنوك، وأنه خدعها باستمرار، وعندما اكتشفت حقيقته لم يبال بل طلب منها العمل معه لمساعدته في ترويج المخدرات“.

وأوضحت أنها ”بعد تخرجها عملت في صالون للتجميل لتساعد عائلتها في المصروفات، وبعد أشهر قابلت زوجها وكان يظهر عليه أنه شاب من عائلة محترمة.. وبسبب ظروفه المادية المناسبة وافقت العائلة على زواجهما بعد عام ونصف من الخطوبة، بحسب ”الوطن“.

وذكرت أنها اكتشفت وجود كميات من المخدرات في منزلها أكثر من مرة وعند سؤال زوجها كان يتذرع بأنها لأحد معارفه، لتكتشف لاحقا أنه يتاجر في المخدرات ولا يعمل في بنك كما أوهمها سابقا، وكان يشتري بأموال المخدرات ذهبا ويخزنه في المنزل.

وأشارت إلى أنها عندما طلب منها زوجها ترويج وبيع المخدرات في صالون التجميل الذي تعمل فيه، اضطرت إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص منه.

وقالت: ”قالي الزباين اللي بيجولك أغنياء وأكيد هيشتروا منك، ولما رفضت هددني أنه هيشوه سمعتي“.