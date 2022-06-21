مصر.. تخفيف حكم السجن ضد "طبيب الكركمين"

قضت محكمة مصرية، مساء الثلاثاء، بقبول استئناف الصيدلي المصري أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ“طبيب الكركمين“، على الحكم الصادر ضده بالحبس عامين ونصف العام.

وتضمن قرار المحكمة تخفيف العقوبة ضد الطبيب وحبسه عامًا واحدًا فقط مع تغريمه 100 ألف جنيه مصري (نحو 5 آلاف دولار أمريكي).

وكانت محكمة الجُنح الاقتصادية في الدقي أصدرت حكمها، في 20 شباط/ فبراير الماضي، بسجن الصيدلي عامين ونصف العام، بتهمة إدانته بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تداول أدوية ومستحضرات لم يصدر لها قرار بالتصريح من وزارة الصحة.

واليوم الثلاثاء، قبلت ”محكمة جنح مستأنف الاقتصادية“ الاستئناف المقدم على الحكم السابق شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم ليصبح الحبس لمدة سنة واحدة فقط، والتأييد فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت إحالة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة، في 7 فبراير الماضي، لـ“طرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها، مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص“.

كما وجهت النيابة لأحمد أبو النصر تهمة ”إنشاء وإدارة صفحات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى؛ بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى“.

ويعد أحمد أبو النصر صيدليا مشهورا بالعلاج بالأعشاب، وله العديد من الإعلانات على أكثر من قناة فضائية، حيث يروج للعلاج بمادة ”الكركمين“ وغيرها من الأعشاب الطبيعية التي تعالج كبديل عن الأدوية العضوية، حسب رأيه.

وكان خبر القبض على أحمد أبو النصر قد انتشر في شهر نوفمبر الماضي بالاتهام الموجه له حاليًا، قبل أن يخرج بتوضيح نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ينفي فيه القبض عليه.

ونشر أبو النصر حينها توضيحًا عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ كتب فيه: ”يا جماعة عشان الناس المقربين الله يكرمهم طبعًا شكرًا ليهم اللي بيطمنو عليا بعد الإشاعات التي تم نشرها اليوم اللي عملها كام واحد عني“.