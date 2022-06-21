فرنسا.. أعلى محكمة إدارية تؤيد حظر "البوركيني" في مسابح غرونوبل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الثلاثاء، قرارًا سابقًا أصدرته محكمة أدنى درجة بمنع ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها ”البوركيني“، في حمامات السباحة العامة في مدينة ”غرونوبل“.

وقال مجلس الدولة في بيان: ”تؤثر القواعد الإجرائية الجديدة لحمامات السباحة العامة في غرونوبل على حسن سير الخدمة العامة، وتقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر“.

وكان مجلس مدينة غرونوبل قد صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني، في 16 أيار/ مايو؛ مما أثار احتجاجات من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.

وطعنت الحكومة بالإجراء الذي اتخذته المدينة، وعلقت محكمة إدارية أدنى درجة هذا الإجراء.

وردت غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.

وبعد قرار مجلس الدولة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل ”أُلغي نهائيًا“.

وقال دارمانان: ”انتصار لقانون (مكافحة) النزعات الانفصالية، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية“.

والبوركيني الذي لا يكشف من الجسم سوى الوجه واليدين والقدمين ترتديه النساء المسلمات، ولا يوجد حظر شامل للبوركيني في فرنسا، لكنه محظور في العديد من المسابح العامة في أنحائها.