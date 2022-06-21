في مشهد حزين.. تأبين للطالبة نيرة أشرف ضحية جريمة جامعة المنصورة

أقام عدد من زملاء الطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف، التي قتلت ذبحاً على يد زميلها محمد عادل إسماعيل، حفل تأبين حزين لتوديع زميلتهم التي فارقت الحياة بشكل مروع على مرأى ومسمع من المئات من المصريين.

ونصب زملاء نيرة أشرف صورة مرسومة لها في مكان التأبين، في حين وضع آخرون الزهور في المكان، واتشح فريق ثالث بالملابس السوداء، للتعبير عن حزنهم لوفاة زميلتهم التي كانت تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة المنصورة.

وظهرت نيرة أشرف ضحية جريمة جامعة المنصورة في الصورة وهي ترتدي فستاناً أبيض وقد رُسم لها جناحان، تعبيراً رمزياً يشير إلى براءتها.

ورفع أعضاء من مجموعة تطلق على نفسها ”وحدة العنف ضد المرأة“ في جامعة المنصورة لافتات كتب على إحداها ”وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تدعم نيرة“.

وظهرت مسؤولة بالجامعة في مقطع مصور تتحدث عن العقوبة التي تعرض لها قاتل الطالبة نيرة، وهي الفصل سنتين من الجامعة حسب اختصاصات رئيس الجامعة.

وعبر عدد من زميلات الطالبة المغدورة عن حزنهن لما حدث للضحية، مؤكدات أنه يجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايتهن وتوعية المجتمع، لأن كل امرأة يمكن أن تكون مكان نيرة يوما ما، حسب ما قالته إحداهن.

يذكر أن نيرة أشرف طالبة الآداب في جامعة المنصورة تعرضت للذبح بشكل مروع على يد طالب آخر يدعى محمد عادل، وتباينت الأسباب والتحليلات حول أسباب ودوافع تلك الجريمة، فيما ساد الغضب الأوساط المصرية بسبب تلك الواقعة.