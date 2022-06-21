حبس المذيعة المصرية رانيا صفوت 5 سنوات بتهمة قتل زوج شقيقتها

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لمذيعة الراديو رانيا صفوت؛ لاتهامها بقتل زوج شقيقتها، وكان قاضي المعارضات أمر في يوليو الماضي، بإخلاء سبيل صفوت، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، إلا أن النيابة العامة طعنت على القرار وتم تجديد حبسها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة مذيعة بالراديو شقيقة زوجة المجني عليه، وأن المتهمة قامت بقتل المجني عليه انتقاما منه لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقاما لزوجها، وأرشدت عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأكدت المتهمة أنها ذهبت إلى بيت والدتها في السيدة زينب لكي تعاتب زوج شقيقتها بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من ديون مستحقة عليه، وكان قصدها تخويف زوج شقيقتها بالسكين وليس قتله، لكنه استفزها فسحبت السكينة وطعنته بها أكثر من مرة في فخذه“.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، وإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وقيام المتهمة بتمثيل الجريمة، وسماع الشهود.

وبينت التحريات أن الخلاف بدأ بنقاش بين الطرفين ثم تطور إلى الشتائم والتشابك؛ مما جعل المتهمة تحضر سكينًا وتطعن المجني عليه عدة طعنات في القلب، ليلقى مصرعه في الحال، وحاولت زوجة المجني عليه إسعافه بعد طعنه لكنها لم تنجح.